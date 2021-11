Fatale la sconfitta contro il Watford di Claudio Ranieri

Il Manchester United ha esonerato Ole Gunnar Solskjaer dopo tre anni da allenatore, fatale la quinta sconfitta in sette partite di Premier League. Lo United ha annunciato, all’indomani del ko per 4-1 contro il Watford di Claudio Ranieri, che “Ole sarà sempre una leggenda al Manchester United ed è con rammarico che abbiamo raggiunto questa difficile decisione”.

Carrick manager ad interim

L’ex centrocampista Michael Carrick, che era nello staff tecnico di Solskjaer sarà in carica come manager ad interim, a partire dalla trasferta in Spagna per la partita di Champions League in casa del Villarreal valida per la fase a gironi. Lo United ha spiegato che cercherà di nominare un manager solo fino alla fine della stagione.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager. Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata