Nell'anticipo delle 12.30 Sassuolo-Cagliari 2-2

Colpi esterni importanti nella corsa alla salvezza per Sampdoria e Venezia nelle gare delle 15 della 13/a giornata di Serie A. I liguri si sono imposti per 2-0 sul campo della Salernitana grazie all’autorete di Tacchio al 40′ e al raddoppio di Candreva tre minuti dopo. I lagunari invece hanno vinto a Bologna per 1-0. Le rete decisiva di Okereke al 61′.

E’ finito in parità sul 2-2 Sassuolo-Cagliari, l’anticipo delle 12.30. Emiliani due volte in vantaggio con Scamacca al 37′ e Berardi su rigore al 52′ e per due volte immediatamente raggiunti dai sardi. Spettacolare il g0l di Keita al 40′, su rigore l’altra rete dei rossoblu di Joao Pedro al 56′. I neroverdi salgono a 15 punti in classifica mentre il Cagliari resta ultimo a quota 7.

