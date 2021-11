Mondiali di Qatar: l'Italia si qualifica se...

Contro l'Irlanda del Nord una vittoria potrebbe non bastare agli azzurri

L’Italia ha bisogno di una vittoria stasera in Irlanda del Nord con diversi gol di scarto per evitare qualsiasi rischio. La qualificazione diretta ai Mondiali di Qatar 2022 è ancora nelle mani degli azzurri di Mancini che però devono fare i conti con il tentativo di sgambetto della Svizzera che stasera affronta la Bulgaria in casa. La nazionale di Mancini e gli elevetici sono appaiati in vetta alla classifica del gruppo C ma la nostra nazionale ha il prezioso vantaggio di un +2 come differenza reti.

Nel caso probabile di vittorie sia dell’Italia sia della Svizzera conterà quindi il numero di gol che le due contendenti saranno in grado di rifilare ai rispettivi avversari. Donnarumma e compagni dovranno cercare di conservare almeno un gol di vantaggio sui rossocrociati nella differenza reti perché a pari punti e con la stessa differenza reti e con un numero uguale di gol fatti, sarebbero i ragazzi del ct Murat Yakin a volare direttamente a Qatar 2022 lasciando agli azzurri la trappola degli spareggi.

L’Italia oltretutto affronta un avversario che in casa nelle qualificazioni mondiali non ha subito neanche un gol e ha fermato sullo 0-0 anche la Svizzera. Mentre la Bulgaria sembra davvero fragile e non è escluso che ceda pesantemente contro gli elvetici.

Nel dettaglio la nostra nazionale si qualifica se:

vince o pareggia e la Svizzera non vince

vince e la Svizzera vince con al massimo un gol di scarto in più rispetto all’Italia

perde e la Svizzera perde con uno scarto uguale o inferiore solo di un gol rispetto all’Italia

Lo spauracchio dei nuovi spareggi

Dovessero capitarci gli spareggi sarebbe davvero un percorso molto duro. Non solo per gli avversari. La nuova formula non prevede uno scontro diretto con andata e ritorno come era da regolamento fino all’ultima edizione dei Mondiali. Le dodici squadre in corsa per gli ultimi 3 posti europei ai mondiali saranno divise in 3 gironi da 4 squadre. In ogni gruppo le due teste di serie affronteranno in una semifinale secca, in casa, le altre due squadre e poi le vincenti delle due semifinali si sfideranno in finale (sempre in gara secca ma con sede stabilita con sorteggio). Tra le possibili rivali anche avversarie di spessore come Portogallo e Svezia ma anche Russia o Polonia non sarebbero da sottovalutare.

