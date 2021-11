I rossoneri alle 18.45 a San Siro con i lusitani. Pioli: "E' un crocevia"

Tutto in una notte. O quasi. Stefano Pioli non ha dubbi sul peso specifico della sfida del suo Milan contro il Porto. A San Siro serve solo vincere per tenere accese le speranze di qualificazione del Diavolo, ancora a zero punti dopo tre turni. E il tecnico chiede ai suoi giocatori una partita perfetta. “Mi aspetto molto dalla squadra. Il Milan non merita zero punti. Sarà un crocevia fondamentale. Dovremo essere più bravi a saltare la loro pressione. . Abbiamo una grande opportunità e le squadre forti le sanno cogliere”, ha spiegato con piglio deciso nella conferenza stampa di vigilia a Milanello.

Dopo il Porto è in programma il derby per questo Diavolo lanciatissimo in campionato ma al momento per Pioli c’è solo un obiettivo da centrare e pretende che non ci siano distrazioni o inconsapevoli alibi. “Non dobbiamo pensare altro che al Porto. All’andata abbiamo sbagliato in più situazioni, ma siamo sempre stati bravi a imparare dai nostri errori. Serve solo tanta concentrazione”, ha aggiunto. L’allenatore emiliano fa presente quanto sia immeritato l’ultimo posto nel girone e di come siano stati gli episodi a generare questa situazione critica. E anche sugli arbitri intende tagliare corto, evitando code polemiche che non aiuterebbero di certo l’ambiente: “A Roma abbiamo vinto perché abbiamo giocato meglio dei nostri rivali, a Porto abbiamo perso perché abbiamo giocato peggio. Le altre situazioni non posso controllarle, siamo concentrati sul nostro lavoro”.

Per dissinescare l’aggressività del Porto, “squadra esperta, forte e difficile”, servirà secondo quanto afferma Pioli precisione, tecnica e lucidità. Doti che non devono mai mancare per tutto l’arco del match. In forse Giroud. Il dubbio sulla sua presenza verrà svolto dopo la rifinitura mentre è probabile che Ibrahimovic, mattatore all’Olimpico, scenda in campo dal primo minuto. Serve la forza dei condottieri per non naufragare contro il Porto e restare ancora in corsa. Ma anche la compattezza di un gruppo che ha mostrato estrema solidità negli ultimi mesi. E il rapporto instaurato da Pioli con la dirigenza pronta a rinnovargli il contratto ne è una conferma.

“Penso sia importante che il lavoro venga riconosciuto, sono molto contento. Del futuro parleremo insieme”, spiega Pioli, che si è sempre appellato anche al blasone di una squadra che vuole comunque continuare a lasciare una traccia in Europa. Lo stesso tecnico del Porto, Sergio Conceicao, proprio di glorioso passato rossonero ha parlato. “Ogni partita è differente, ogni avversario è diverso. Il Milan ha la sua storia e le sue qualità, l’atmosfera non sarà facile è una partita tra due squadre di grande valore, a prescindere da chi giocherà loro sono sempre fortissimi e sarà compito nostro batterci per prevalere a livello individuale e collettivo”, ha dichiarato l’ex centrocampista di Lazio, Parma e Inter, pronto a fare un secondo quanto fatale sgambetto al Diavolo.

