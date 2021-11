Nerazzurri in Transnistria. Inzaghi: "Partita decisiva"

L’Inter vola alla scoperta della Transnistria ma quella di Tiraspol non è una gita di piacere. La squadra di Inzaghi è ancora costretta a inseguire nel Gruppo D e non può prescindere dai tre punti per staccare il pass per gli ottavi di Champions League, traguardo che manca dal 2012. I nerazzurri sono superiori allo Sheriff come hanno dimostrato nella partita di San Siro vinta 3-1, ma i moldavi in casa hanno già fatto uno scherzetto allo Shakhtar Donetsk (2-0) nella prima gara della fase a gironi.

La banda di Simone Inzaghi inoltre allo Sheriff Stadion non potrà contare sul sostegno dei propri tifosi (il Ministero della Salute ha inserito la Moldavia nella lista dei Paesi in cui è vietato l’ingresso per ragioni di turismo e svago ai residenti in Italia), ma la posta in palio è troppo importante per sottovalutare l’impegno o cercare scuse. Con una vittoria infatti l’Inter scavalcherebbe in classifica lo Sheriff e potrebbe giocarsi il primo match point per la qualificazione nel turno successivo al Meazza con lo Shakhtar di De Zerbi, con l’intento di presentarsi per la supersfida del Bernabeu contro il Real Madrid già con il biglietto per gli ottavi in tasca. E un assegno da una ventina di milioni che tornerebbe utile alle casse in rosso del club.

Prima di fare qualsiasi calcolo e ipotizzare tabelle però Barella e compagni sono chiamati a fare il loro dovere contro la squadra di Tiraspol, vera sorpresa del gruppo finora. “È una partita decisiva, sapevamo fin dall’inizio di aver bisogno di fare il bottino pieno nei due confronti contro lo Sheriff – ricorda Simone Inzaghi in conferenza stampa – A San Siro abbiamo giocato un ottimo calcio e abbiamo anche visto le insidie che ci attendono, questa squadra ha battuto Real e Shakhtar non per caso. Dovremo fare un match nel quale ci vorrà grande concentrazione. Servirà equilibrio, lo Sheriff ha dimostrato di essere molto bravo nelle ripartenze”.

All’orizzonte, domenica sera, c’è un derby fondamentale nella corsa scudetto ma l’ex allenatore della Lazio pretende che la sua squadra giochi “da vera Inter” e resti concentrata sul match in terra moldava. “Stiamo pensando solo alla partita di Champions – assicura – Domenica abbiamo una sfida importante per i tifosi e per la società, ma il nostro pensiero è rivolto solo e soltanto alla partita di coppa”. Non a caso in campo torneranno i titolarissimi. De Vrji rientrerà a completare il terzetto con Skriniar e Bastoni, davanti invece si rivedrà Lautaro, a caccia del primo gol europeo, probabilmente in coppia con Dzeko. In una notte che è quasi un dentro o fuori l’Inter spera di aggrapparsi al suo ‘Toro’ per continuare l’avventura in Champions League.

