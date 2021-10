L'accordo valido per la stagione 2021/2022. Si parte il 26 ottobre tra Borussia Dortmund e Fc Ingolstadt

Helbiz Media, annuncia un accordo con la Federcalcio Tedesca per l’acquisizione esclusiva dei diritti di trasmissione della Coppa di Germania in Italia, portando sulla propria piattaforma, Helbiz Live, un esclusivo e prestigioso contenuto calcistico ad affiancare il campionato della Serie B italiana.

L’accordo è valido per la stagione in corso 2021/2022 e prevede la trasmissione sulla piattaforma Helbiz Live di due partite in diretta a giornata della German Cup, oltre agli highlights di tutte le partite della competizione, a partire dal prossimo turno previsto per il 26 e 27 ottobre, in cui si sfideranno, tra le altre, Borussia Dortmund e FC Ingolstadt martedì 26 alle ore 20.00 e Borussia Mönchengladbach e Bayern Munich mercoledì 27 alle ore 20.45.

Si arricchisce così l’offerta di contenuti esclusivi di Helbiz Live, la nuova casa del Campionato di Serie B italiano che ora si apre al calcio internazionale con la DFB-Pokal, la Coppa di Germania, il secondo trofeo tedesco per importanza dopo la Bundesliga, che vede protagonisti 2 tra i club più forti e prestigiosi al mondo: FC Bayern e Borussia Dortmund. La German Cup sarà inclusa nell’abbonamento sottoscritto ad Helbiz Live senza costi aggiuntivi.

L’accordo segna un ulteriore e importante risultato per Helbiz Media, portando in Italia un prodotto di eccellenza calcistica estero per i suoi abbonati. Grazie all’accordo con la Federcalcio Tedesca, Helbiz Live avrà una prestigiosa competizione europea da aggiungere ai propri contenuti.

“Helbiz Live cresce e arricchisce l’offerta di contenuti con una prestigiosa property di calcio internazionale, che sono sicuro i nostri abbonati apprezzeranno moltissimo. Siamo entusiasti di iniziare a collaborare con la Federazione Calcio Tedesca e di trasmettere live partite di club iconici come il Bayern e il Borussia”, ha dichiarato Matteo Mammì, CEO di HELBIZ MEDIA.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata