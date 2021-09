Negli anticipi del turno infrasettimanale della 5a giornata di serie A in programma anche Atalanta-Sassuolo e Bologna-Genoa

Neanche il tempo di archiviare la quarta giornata che la Serie A torna in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione. Un programma diviso in tre giorni, con le prime gare in programma già domani. Il match più atteso è sicuramente quello del Franchi, dove la sorprendente Fiorentina di Vincenzo Italia riceve la visita dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria tennistica con il Bologna e puntano a confermarsi al vertice della classifica. Il tecnico dell’Inter dovrà fare ancora a meno di Vidal, fermato da un risentimento muscolare alla coscia destra. Cauto ottimismo invece per Correa, almeno per la panchina. Scontato al Franchi il ritorno di Dzeko da titolare al fianco di un Lautaro Martinez in grandissima forma. Proprio la sfida tra il Toro e il gioiello della Fiorentina Dusan Vlahovic sarà il piatto forte della serata. In casa viola si respira grande entusiasmo e voglia di stupire ancora. “Non avrei mai pensato di arrivare con questo spirito alla gara contro l’Inter. Ci sarà molta attenzione nei nostri confronti domani, dovremo stare concentrati. Giocare questa partita per noi sarà ulteriore motivo di orgoglio, affronteremo i campioni d’Italia”, ha dichiarato alla vigilia Italiano.

Altra sfida di grande interesse è quella del Gewiss Stadium tra l’Atalanta di Gasperini e il Sassuolo dell’emergente tecnico Dionisi. Due squadre che negli ultimi anni sono diventate due realtà importanti, anche se in questa prima parte di stagione stanno un po’ stentando. I nerazzurri orobici, reduci dal sofferto successo di Salerno, grazie ad un gol di Zapata, stanno forse pagando i troppi infortuni e gli impegni ravvicinati tra campionato e coppa. Il Sassuolo viene invece da due sconfitte consecutive e sembra non aver ancora metabolizzato del tutto il cambio di panchina tra De Zerbi e Dionisi. “Affrontiamo una squadra che per valori ha qualcosa di più del Torino e se non saremo più bravi tecnicamente rispetto al Torino sarà difficile per noi”, ha detto il tecnico neroverde alla vigilia. “Dobbiamo stare attenti ed essere più bravi. All’inizio i valori non emergono al 100%, poi piano piano le squadre iniziano ad acquisire una propria identità. I valori non sono ancora delineati”, ha aggiunto.

Il programma della quinta giornata si apre nel pomeriggio con la sfida tra il Bologna e il Genoa, entrambe reduci da due sconfitte. I rossoblu di casa devono riscattare al Dall’Ara il pesantissimo 6-1 subito contro l’Inter, una brutta figura che avrà fatto arrabbiare moltissimo Mihajlovic. “Da ogni gara dobbiamo trarre degli insegnamenti: quando non entri in campo con la massima concentrazione e intensità con le squadre top puoi anche prendere sei gol”, ha detto Mihajlovic. “Dobbiamo sputare sangue. Ora dobbiamo restare sereni e non pensare sia una tragedia”, ha aggiunto il tecnico rossoblù. In casa Genoa è già campanello d’allarme per Ballardini, viste le tre sconfitte in quattro partite. I liguri al Dall’Ara arriveranno ancora senza Caicedo, i cui esami non hanno evidenziato nuove patologie. Pertanto il calciatore, dopo un periodo di riposo, riprenderà da domani l’attività di preparazione. “Sappiamo soffrire, con serietà e attenzione, ma a questo bisogno aggiungere la qualità nel gioco perchè abbiamo giocatori che possono creare molti più problemi agli avversari. Ora dobbiamo stare bene con la testa e le gambe, metterci il cuore”, ha dichiarato Ballardini.

