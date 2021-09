Il fenomeno lusitano ha realizzato 111 gol con la sua nazionale: mai nessuno come lui

(LaPresse) – “…E non ho intenzione di chiudere qui il conteggio”. Carico di orgoglio patriottico, così scrive Cristiano Ronaldo su Instagram dopo la doppietta di mercoledì sera in zona Cesarini contro l’Irlanda. Marcature che hanno permesso ai lusitani di ribaltare il vantaggio irlandese siglato da John Egan al 45esimo minuto del primo tempo e vincere 2-1 nella quarta giornata di qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. Ma soprattutto, la doppietta ha consentito al fenomeno di Medeira di salire a quota 111 gol con il Portogallo e stabilire il nuovo record mondiale. Nessuno con la maglia del proprio paese aveva mai segnato così tanto prima di ieri sera. “Non riesco nemmeno a trovare le parole. Tra tutti i record che ho battuto questo ha davvero un sapore speciale e mi rende davvero orgoglioso. Ancora una volta ho mostrato di che pasta sono fatti i portoghesi”, ha scritto Ronaldo nello stesso post, non mancando di fare i complimenti all’iraniano Ali Daei, il precedente detentore del traguardo: “Congratulazioni allo “Shariar” per aver mantenuto questo record per così tanto tempo”.

