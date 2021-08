Il tecnico bianconero conferma l'addio del portoghese: ora sfida tra Manchester City e United

Cristiano Ronaldo lascia la Juventus. La conferma è arrivata dalla conferenza stampa del tecnico Max Allegri alla vigilia del match di campionato con l’Empoli. “Ieri parlando con lui mi ha comunicato che non ha intenzione di restare, oggi non si è allenato e quindi non è convocato per domani. Non sono deluso, ha fatto la sua scelta”, ha detto l’allenatore. “Le cose passano, è una legge della vita. Rimane la Juventus, che è la cosa più importante. Ronaldo ha dato il suo apporto, si è messo a disposizione, ora va via, e la vita va avanti”, ha aggiunto Allegri, che ha concluso “Ronaldo va ringraziato per quello che ha fatto, anche come esempio fra i giovani. Ma come ho detto, bisogna andare avanti”.

Il portoghese lascia Torino con il suo jet

Ronaldo ha già lasciato l’Italia e Torino. L’attaccante portoghese, dopo l’annuncio della separazione dalla Juventus confermato da Allegri, è partito dall’aeroporto di Caselle a bordo del suo jet privato. Ignota la destinazione, probabile un rientro anticipato in Portogallo visto che da lunedì dovrà rispondere alla convocazione della sua nazionale.

Tra United e City

Per il portoghese si parla da giorni di un approdo al Manchester City ma nelle ultime ore si è fatta strada anche l’opzione United. “Ronaldo? Non posso dire molto. Harry Kane ha annunciato che resta al Tottenham. Cristiano era alla Juventus. Posso solo dire che nei tre o quattro giorni che restano nella finestra di mercato tutto può succedere. Dal mio punto di vista personale sono pochi i giocatori, Ronaldo e Messi inclusi, che decidono dove giocare. Sono loro il ruolo principale nelle trattative. In questo momento sono contento della rosa che abbiamo e rimarremo gli stessi” ha Pep Guardiola parlando in conferenza stampa alla vigilia del big match tra Manchester City e Arsenal, a proposito delle voci di un possibile arrivo di Ronaldo dalla Juventus. “Cristiano deciderà lui dove vuole giocare, non il Manchester City o io stesso. In questo momento sembra lontano, oggi è una conferenza stampa difficile per me, domani abbiamo una partita difficile”, ha aggiunto.

Ma arrivano anche le parole dei Red Devils. “Cristiano Ronaldo? Abbiamo sempre avuto buoni rapporti. Anche Bruno Fernandes ha parlato con lui e sa cosa proviamo per lui. Se mai dovesse lasciare la Juventus sa che siamo qui” ha detto Ole Gunnar Solskjaer, manager dello United ed ex compagno di squadra di CR7 proprio ai Red Devils. Il tecnico norvegese ha di fatto iscritto la sua squadra nella corsa a Cristiano Ronaldo, che da oggi non è più un giocatore della Juventus. Parlando in conferenza stampa, il boss dello United ha aggiunto: “Non voglio speculare troppo: è una leggenda di questo club, il più grande giocatore di tutti i tempi”. “Ho avuto la fortuna di giocare con lui, tutti quelli che hanno giocato con lui hanno un debole per lui”, ha proseguito Solskjaer. Infine sulle voci che Ronaldo possa trasferirsi al City, rivale storico, Solskjaer ha continuato: “Ci concentriamo su quelli che abbiamo qui. Non voglio speculare troppo su di lui (Ronaldo). Quando sei allo United devi concentrarti su di te. Vediamo”.

