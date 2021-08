Conferenza stampa del fuoriclasse argentino

Leo Messi inizia la nuova vita a Parigi. Conferenza stampa di presentazione del campione argentino da nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. “Sono molto felice. È stata veramente dura, perché ho passato molti anni a Barcellona ed è difficile cambiare dopo così tanto tempo. Però, nonostante questo, la felicità è enorme, ho tantissima voglia di cominciare, di allenarmi, di incontrare i miei nuovi compagni, con lo staff tecnico e cominciare questa nuova tappa”, ha dichiarato Messi, visibilmente emozionato. “Lo ripeto. Sono molto felice, ho moltissima voglia, ho la stessa voglia di sempre di vincere. È il motivo per cui sono venuto in questo ambizioso club”, ha aggiunto l’ormai ex giocatore del Barça.

