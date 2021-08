Comunicato del club catalano: "Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute". Sul campione argentino ci sarebbe già il PSG

Finisce la storia tra Leo Messi e il Barcellona. Il campione argentino non rinnoverà il contratto con il club catalano, nel quale gioca da sempre.

Il Barcellona ha rilasciato un comunicato ufficiale per annunciare la rottura con Leo Messi.

“Pur avendo raggiunto un accordo tra il Barcellona e Leo Messi e con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, non può essere formalizzato a causa di ostacoli economici e strutturali“, si legge nella nota del club.

“A causa di questa situazione, Messi non resterà al Barcellona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che i desideri del giocatore e del club alla fine non vengano esauditi. Il Barcellona esprime con tutto il cuore la sua gratitudine al giocatore per il suo contributo alla crescita del club e gli augura tutto il meglio per il futuro della sua vita personale e professionale“, conclude la nota.

