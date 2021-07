L'abbraccio dei tifosi alla Nazionale di Mancini che ha girato il centro della Capitale con un pullman scoperto

Bagno di folla a Roma per la Nazionale di Mancini, arrivata nella Capitale dopo la vittoria degli Europei contro l’Inghilterra. Migliaia le persone che hanno scortato il pullman scoperto su cui viaggiavano gli Azzurri per le strade del centro. Cori, striscioni, fumogeni, bandiere e tanti applausi per i neo campioni d’Europa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata