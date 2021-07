A Wembley la gara per decidere chi sarà campione d'Europa

(LaPresse) – “It’s Coming Home” contro “It’s Going to Rome”: due frasi diverse, contrapposte, per reclamare la vittoria di Euro 2020 rispettivamente da tifosi inglesi e italiani. Sarà il campo a decidere: a Wembley la sfida finale degli Europei tra gli azzurri di Mancini e i padroni di casa di Southgate.

