Il Centro tecnico di Coverciano chiuso per precauzione. Conferenza stampa solo online

Ritiro azzurro blindato dopo le indiscrezioni sulla positività al Covid-19 di alcuni giornalisti che erano al seguito della nazionale a Euro 2020. Il Centro tecnico di Coverciano resta chiuso per precauzione a due giorni dalla finale tra Italia e Inghilterra. La Figc ha reso noto che la conferenza stampa odierna di Leonardo Bonucci si svolgerà soltanto in modalità online. La positività sarebbe stata riscontrata al rientro dalla trasferta londinese per la partita contro la Spagna. Non dovrebbero esserci problemi per i calciatori e per lo staff tecnico: sono tutti vaccinati e hanno avuto contatti con la stampa solo duirnte le conferenze stampa.

