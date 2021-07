Prima conferenza stampa per il neo allenatore del Napoli al centro sportivo di Castel Volturno

Prima conferenza stampa per il neo allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, al centro sportivo di Castel Volturno che dei partenopei dice: “è una squadra forte e sono curioso di entrarci dentro il prima possibile, per vedere fino in fondo quanto ne è consapevole”. “Essere forte se non sai di esserlo, a volte, non completa il comportamento – aggiunge -. Questa è una cosa della quale mi renderò conto strada facendo. Quando mi hanno detto che sarei stato l’allenatore del Napoli non gli ho levato gli occhi di dosso mai a questa squadra. È una squadra che mi piace, mi assomiglia”.

La Champions è uno degli obiettivi dell’ex coach di Inter e Roma: “sarà la mia ambizione, la mia ossessione”, ha detto chiarendo però che “la prima qualità è quella di avere calciatori forti per poter entrare tra quelle 4 lì”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata