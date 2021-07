Due gol alla Polonia, uno per tempo. Paolo Rossi, che tutto il mondo chiama “Pablito”, l’8 luglio del 1982 trascina l’Italia in finale. Gli azzurri di Bearzot vinceranno il mondiale di Spagna battendo 3-1 la Germania. Rossi è il capocannoniere della manifestazione, con 6 reti segnate in 3 partite.

