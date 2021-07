Nella capitale i supporter delle Furie Rosse delusi per l'esito finale del match di Wembley

(LaPresse) – I tifosi della Spagna assistono alla semifinale con l’Italia in un bar nel quartiere di San Isidro a Madrid. Esultanza per il pareggio di Morata ma poi è un’altalena di emozioni ai rigori, che alla fine danno la vittoria agli Azzurri, che approdano in finale a Euro 2020. Per i fan delle Furie Rosse l’epilogo è amaro quando Jorginho segna il penalty decisivo per la formazione di Mancini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata