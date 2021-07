Prima la rete di Chiesa poi il pareggio di Morata

IN AGGIORNAMENTO – Saranno i rigori a decidere la prima finalista di Euro 2020. Al termine dei 120′ regolamentari giocati allo stadio di Wembley, Italia e Spagna hanno pareggiato 1-1. A segno Chiesa al 60′ e pareggio di Morata all’80’. Annullato per evidente fuorigioco un gol di Berardi al 110′.

Al termine dei 90′ regolamentari della semifinale di Euro 2020 che si disputa allo stadio di Wembley, Italia e Spagna sono sul punteggio di 1-1. Azzurri in vantaggio con Chiesa al 60′, pareggio di Morata all’80’. Si va ai supplementari.

Pareggia la Spagna, 1-1 con gol di Morata all’80’.

GOL DI FEDERICO CHIESA al 60′. Italia-Spagna 1-0.

Ancora 0-0 alla fine del primo tempo del match Italia-Spagna.

Una sola novità nell’undici titolare dell’Italia per la partita contro la Spagna, semifinale di Euro 2020. Al posto dell’infortunato Spinazzola a sinistra gioca Emerson. Per il resto confermata la squadra che ha battuto il Belgio, con Donnarumma in porta; Di Lorenzo, Bonucci e Chiellini in difesa; Barella, Jorginho e Verratti a metà campo; Chiesa, Immobile e Insigne in attacco. Una novità importante c’è invece nelle file della Spagna, Luis Enrique lascia in panchina lo juventino Morata e schiera Oyarzabal punta centrale con al fianco Ferran Torres e Dani Olmo. L’altro ballottaggio a centrocampo lo vince Koke.

Le formazioni ufficiali di Italia-Spagna.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Oyarzabal, Olmo. All. Luis Enrique.

