Presentazione del nuovo ad bianconero Maurizio Arrivabene: "Mi piacciono le sfide, la squadra è bella se vincente"

La Juventus inizia ufficialmente la stagione 2021-22 con la conferenza stampa di presentazione del nuovo amministratore delegato bianconero dell’area football, Maurizio Arrivabene. “A me piacciono le sfide, e mi piace la Juventus. Sono tifoso juventino da una vita”, ha esordito Arrivabene. “Se una squadra è vincente, diventa bella automaticamente. Se perdi, puoi essere bellissimo, ma lo sei molto meno”.

Andrea Agnelli presenta l’area sportiva

È toccato a Andrea Agnelli fare gli onori di casa, presentando la nuova area sportiva, che potrà contare anche sull’apporto di Federico Cherubini, promosso al ruolo di football director. “È la miglior squadra che la Juve possa avere in questo momento per le difficili sfide che ci attendono sia in campo sia fuori dal campo”, ha dichiarato il presidente bianconero, che ha anche toccato l’argomento Superlega, con la frattura creatasi con la Uefa. “Con il presidente Ceferin ho sempre avuto un ottimo rapporto, continuo a stimarlo come persona. È il padrino di mia figlia, il tempo aggiusterà ogni disguido e incomprensione che c’è stata”, ha sottolineato Agnelli, aggiungendo: “Con le dimissioni dalle mie cariche mi sembra di essermi comportato nella maniera più corretta possibile. Da parte nostra c’è una volontà di dialogo per affrontare i problemi alla base del calcio europeo. Non abbiamo nessuna paura delle minacce fatte nell’arco dei mesi. Siamo confidenti che la nostra azione legale porterà a dei risultati soddisfacenti, ma il vero successo sarà quando si tornerà ad avere un dialogo nell’interesse di tutti”.

La “questione” Ronaldo

La questione legata al futuro di Cristiano Ronaldo è stata affrontata da Cherubini. “Non c’è nessun segnale da parte di Cristiano Ronaldo in merito al fatto che si debba parlare di un trasferimento. Non c’è nessun segnale neanche da parte della Juventus, parliamo di un giocatore che è sceso in campo 44 volte segnando 36 gol. I numeri non sempre dicono tutto ma nascondono molte verità, siamo contentissimi che Ronaldo appena terminato il periodo di riposo si aggregherà alla squadra“, ha spiegato il football director bianconero.

“Riteniamo di avere la squadra competitiva e di questa stessa idea è il nostro allenatore. Sappiamo che in alcune situazioni cogliendo determinate opportunità si potrebbe migliorare qualcosa, ma non è detto che questo avverrà”, ha aggiunto Cherubini. “Le nostre valutazioni attuali saranno anche nel rispetto del piano progressivo che ci siamo dati di rafforzamento della squadra nel corso degli anni, e di aspettare gli investimenti fatti negli anni scorsi, soprattutto nell’ultimo biennio. Siamo convinti di avere grandissimo margini di crescita già con il patrimonio tecnico a nostra disposizione. Non sarà un mercato in cui saremo molto attivi, saremo vigili e pronti a cogliere qualsiasi opportunità”.

