La vendetta è un piatto che va servito freddo. Due gol nel finale di Sterling (terzo centro) e Kane consentono all’Inghilterra di battere la Germania per 2-0 e di qualificarsi per i quarti di finale di Euro 2020. A Wembley gli inglesi ‘vendicano’ la storica sconfitta ai rigori nella semifinale degli Europei del 1996. Un riscatto personale anche per il ct inglese Southgate che in quella partita fallì proprio il rigore decisivo. Non solo, ma per la nazionale dei Tre Leoni è anche il primo successo contro i tedeschi in una gara a eliminazione dalla finale dei Mondiali del 1966. L’Inghilterra vola con merito a Roma, dove il 3 luglio affronterà all’Olimpico la vincente dell’ottavo tra Svezia e Ucraina. Nella Germania finisce l’era Loew, il ct che ha conquistato la Coppa del Mondo nel 2014 e che sarà sostituito da uno dei suoi ex assistenti Flick. Decisivi ancora i cambi, in particolare l’ingresso di Grealish nelle file inglesi. Dai suoi piedi nascono entrambe le azioni dei gol. Dopo un Europeo fin qui deludente, si è sbloccato Kane e questo potrebbe essere un ottimo segnale per provare a tornare a Wembley il 6 di luglio.

Nell’Inghilterra, Southgate vara una difesa a 3 con Walker al fianco di Maguire, Stones. Shaw sale a centrocampo mentre a destra trova posto Trippier. In attacco spazio al tridente composto da Kane, Sterling e Saka preferito a Foden. Nella Germania, Loew promuove Goretzka titolare dopo il gol decisivo contro l’Ungheria e lascia in panchina Gundogan. Novità anche in attacco dove torna dall’inizio Muller al posto di Sané, con Werner preferito a Gnabry nel ruolo di prima punta. Presenti 45000 spettatori dopo la decisione delle autorità locali di aumentare la capienza di Wembley. In tribuna tra gli altri il principe William (presidente onorario della FA) accompagnato dalla moglie Kane, l’ex campione David Beckham e la pop star Ed Sheeran.

La cronaca della partita

Parte meglio la Germania, pericolosa due volte con Goretzka nei minuti iniziali. Inghilterra che appare un po’ contratta, forse per il peso della responsabilità di giocare dinanzi al pubblico amico. Al quarto d’ora primo sussulto inglese, con un destro a giro di Sterling dai 25 metri deviato da Neuer in angolo. Sul corner ci prova di testa il ‘gigante’ Maguire, ancora il portierone tedesco sventa. La squadra di Southgate prende coraggio e inizia ad attaccare con maggior determinazione soprattutto con Sterling sulla sinistra. La Germania si compatta in difesa, provando a sua volta a ripartire ogni volta che conquista la palla. Alla mezzora tedeschi vicinissimi al gol con un sinistro in diagonale di Werner sventato alla disperata da Pickford. L’Inghilterra sbanda in difesa, spesso infilata sulle fasce da Kimmich e Gosens. Nel finale di tempo, si rivedono gli inglesi con Kane anticipato da Hummels a due passi da Neuer, su cross di Trippier su punizione. La scena si ripete poco dopo, quando ancora il difensore tedesco anticipa il bomber inglese dopo un controllo a superare Neuer, in area di rigore.

La risposta germanica ad inizio ripresa, con una splendida girata di sinistro al volo di Havertz sventata da un super riflesso di Pickford. La partita resta sempre equilibrata, con le due squadre che si affrontano a tutto campo con continui ribaltamenti di fronte. Dopo poco più di un’ora di gioco arrivano i primi cambi: nella Germania entra Gnabry al posto di Werner, nell’Inghilterra Grealish per Saka. E’ la mossa di Southgate a pagare, perchè proprio su una azione innescata dal nuovo entrato Grealish è Shaw a servire a Sterling l’assist per il gol dell’1-0 al 75′. Esulta anche il principe Williams in tribuna. La Germania prova subito a riscattarsi, ma all’80’ Muller si divora il possibile pareggio in contropiede a tu per tu con Pickford. Scampato il pericolo, gli inglesi chiudono i conti all’85’ con il raddoppio firmato di testa da Kane su assist da sinistra dell’ottimo Grealish. Per il bomber del Tottenham primo centro in questa edizione degli Europei. E’ il colpo del ko per la Germania, che saluta gli Europei e il ct campione del Mondo Low. L’Inghilterra volerà invece a Roma per i quarti di finale.

