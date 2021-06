Olandesi in dieci per l'espulsione di de Ligt

La Repubblica ceca supera l’Olanda per 2-0 alla Puskas Arena di Budapest e conquista i quarti di finale di Euro 2020. Affronterà sabato prossimo la Danimarca. Reti di Holes al 68′ e di Schick all’80’, al suo quarto centro in questa Europeo. Olandesi in 10 per l’espulsione di de Ligt al 55′.

