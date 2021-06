Calciatore prima, dirigente poi: 60 anni da leggenda della Juventus

Lutto nel calcio e in particolare nel mondo Juve. Si è spento a Torino, stroncato da un’insufficienza cardiaca, il presidente onorario bianconero, Giampiero Boniperti. Avrebbe compiuto 93 anni il prossimo luglio. Bandiera da calciatore prima, storico dirigente poi, è stato una leggenda della Juventus di cui rappresantava valori e stile. Nelle immagini oltre 60 anni di vita trascorsi con i colori della sua amata squadra: dagli inizi come calciatore, passando per i successi sportivi ottenuti prima sul campo e poi dalla tribuna come dirigente. Una figura di riferimento per la ‘Vecchia Signora’ e per altre leggende che hanno vestito la casacca bianconera: da Platini a Del Piero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata