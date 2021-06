L'attore aveva inviato un filmato alla Nazionale prima della gara contro la Turchia: "Non è una parolaccia, ma un'espressione di meraviglia e gioia"

(LaPresse) – “Questa mattina ho ringraziato gli azzurri che mi hanno mandato messaggi, con bandiere, cuori, figurine scrivendo ‘sei grande’, ‘sei tu la nazionale’. E mi hanno detto che adesso sono il loro portafortuna”. Così Lino Banfi, a LaPresse, racconta l’emozione e lo stupore quando Immobile e Insigne, autori delle reti contro la Turchia hanno esultato citando la frase ‘Porca puttena’ che l’attore aveva suggerito di citare qualora avessero segnato.

Il filmato dell’attore inviato a Chiellini e mostrato alla Nazionale

“Il giorno prima della partita ho preparato un messaggio filmato e l’ho inviato a Chiellini, giocatore della squadra che conosco più degli altri. Ho dato dei consigli a Mancini, e ho detto: ‘La cosa che mi raccomando molto non è tanto il modulo o la B zona, la cosa importante è Spinazzola e Immobile. Spinazzola che deve correre e deve passare a Immobile che fa gol. Ma mi dovete fare un piacere, appena segna Ciro deve dire ‘porca puttena”. Mancini ha poi fatto vedere il filmato a tutta la squadra a pranzo prima del match”, racconta Banfi.

Banfi: “Non è una parolaccia ma espressione di meraviglia e gioia”

“I due azzurri hanno fatto quello che avevo suggerito. E mi hanno detto che ieri uno degli azzurri, forse Barella o un altro, pare che durante una azione abbia parlato proprio a modo mio, con il mio intercalare, per ridere fra di loro”, ha proseguito. “Porca puttena come slogan? Magari, chissà forse i tifosi si inventeranno un coro così da diventare un simbolo. Non è una parolaccia ma come ho sempre detto ha almeno 12 significati, è una espressione di meraviglia e di gioia. E ora è anche un cibo, le orecchiette alla ‘porca puttena’ le ordinano anche le suore”, ha concluso.

