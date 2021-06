Mille persone in delirio per gli azzurri

(LaPresse) – Mille persone, mille giovani ai quali, l’allentamento delle regole anti Covid, ha permesso di seguire la Nazionale italiana impegnata contro la Turchia nella partita di apertura dell’Europeo 2020. A Roma, in piazza del Popolo, hhanno intonato l’Inno di Mameli in coro durante la cerimonia di apertura della prima grande manifestazione sportiva dopo l’emergenza sanitaria. Festanti e colorati hanno poi seguito il match sui due maxi schermi in piazza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata