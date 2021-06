Bonucci suona la carica per gli azzuri: "Voglia di arrivare in fondo"

La commissione medica Uefa ha dato l’ok alla sostituzione di Stefano Sensi, infortunato, con Matteo Pessina per gli Europei di calcio. Si aggiungerà quindi ai convocati del ct Mancini. Il centrocampista dell’Inter domani dovrebbe lasciare il ritiro. Oggi la Nazionale di Roberto Mancini effettuerà un allenamento pomeridiano in vista dell’esordio con la Turchia venerdì.

Bonucci suona la carica

Intanto a caricare gli azzurri ci ha pensato Leonardo Bonucci. “La voglia di arrivare in fondo c’è, abbiamo intrapreso una strada del palleggio e della voglia di imporre il nostro gioco e nell’ultima amichevole si è visto bene. Ci sono nazionali con più esperienza, che sono un gradino sopra, ma noi ci siamo e abbiamo voglia di lottare” ha detto il difensore bianconero intervenuto in conferenza stampa a Coverciano in vista degli Europei. “Servirà grossa tranquillità e spensieratezza, non è facile per chi ha meno esperienza nell’avvicinarsi a certe partite”, ha aggiunto. “Il fatto di giocare a Roma, con il pubblico dalla nostra, ci darà grande spinta”, ha detto Bonucci. “Per questo ringraziamo tutti gli organi e il presidente che hanno spinto perchè Roma fosse presente e che gli italiani potessero godersi dal vivo la nazionale”, ha dichiarato ancora il centrale azzurro. “Ce la metteremo tutta, abbiamo margini di miglioramento importanti ma la cosa che mi rassicura di più è l’entusiasmo. quando c’era abbiamo sempre ottenuto grandi risultati”, ha aggiunto. “Da sempre il gruppo ha fatto la differenza, da squadra dobbiamo combattere e vincere, per riportare l’Italia dove merita dopo una parentesi nera come quella del 2018”, ha dichiarato Bonucci. “Non abbiamo avuto modo di confrontarci con nazioni di alto livello, ma abbiamo affrontato squadre con impronta ben precisa e abbiamo sempre posto il nostro gioco. Ci saranno partite in cui dovremo soffrire, ma abbiamo dimostrato di saperlo fare, poi in un europeo ci sono altri valori che inficiano sul risultato finale”, ha proseguito Bonucci. Il gruppo è sano, di talento, c’è il giusto mix e si respira un’ aria positiva ed è quella che ci dobbiamo portare avanti fino all’ultimo giorno”, ha dichiarato.

“Il nostro fuoriclasse è il gruppo”

“Non abbiamo i Ronaldo e i Lukaku ma il fuoriclasse dell’Italia è il gruppo” ha poi aggiunto Bonucci. “E’ bello essere qui ad aprire questo camp per una grande avventura come l’Europeo. L’abbiamo attesa da un anno e finalmente è arrivato. Il bello di questo gruppo è l’unione, il rispetto verso tutte le persone”, ha aggiunto.

