La società biancoceleste: "Rispettiamo il ripensamento dell'allenatore"

Simone Inzaghi è vicinissimo all’Inter. E’ stata la Lazio a ufficializzare la rottura con il tecnico, dopo che sembrava fosse stato trovato l’accordo con il club capitolino per il rinnovo. “Rispettiamo il ripensamento di un allenatore e, prima, di un giocatore che per lunghi anni ha legato il suo nome alla famiglia della Lazio e ai tanti successi biancocelesti”, si legge in una nota della società guidata da Claudio Lotito. A questo punto sembra ovvio che l’allenatore ha deciso di scegliere l’Inter, che lo sta corteggiando per sostituire Antonio Conte.

