Gaetano Scirea è nato in provincia di Milano, a Cernusco sul Naviglio, il 25 maggio 1953. Comincia a giocare a Cinisello Balsamo prima di mettersi in evidenza con l’Atalanta e trasferirsi a Torino. Dove diventa uno degli uomini-simbolo della Juventus di Trapattoni e dell’Italia di Bearzot campione del mondo in Spagna nel 1982. Muore in un incidente stradale, al ritorno da un viaggio in Polonia dove era andato a osservare gli avversari che la Juve avrebbe incontrato in Coppa UEFA. È considerato uno dei migliori “liberi” della storia del calcio, corretto, elegante, signorile, con il portiere Zoff e i difensori Gentile e Cabrini ha vinto 7 scudetti, 2 Coppe Italia e tutte le più importanti competizioni UEFA per club.

