Il nazionale inglese avverte gli Spurs: "La mia carriera è a un bivio"

Harry Kane sempre più propenso a lasciare il Tottenham, squadra nella quale è cresciuto e della quale è diventato capitano. “La mia carriera a un bivio? Penso di sì. penso che sicuramente ci sarà una conversazione da fare con il club. Io voglio giocare le partite più importanti. Ad esempio, in questa stagione ho visto le squadre inglesi andare alla grande in Champions League. Sono queste le partite in cui voglio essere coinvolto”. Con queste parole in una intervista con l’ex nazionale inglese Gary Neville, Kane ha mandato un messaggio chiaro agli Spurs a proposito del suo futuro.

In pole per lui Manchester City, United e Chelsea

Il centravanti inglese si aspetta che il club ascolti le offerte per lui quest’estate, con Manchester City, Manchester United e Chelsea tutte interessate. “E’ un momento della mia carriera in cui devo riflettere, vedere a che punto sono e avere una buona e onesta conversazione con il presidente. Sono sicuro che vorrà stabilire un piano, ma alla fine dipenderà da me, da come mi sento e da cosa sarà il meglio per me e per la mia carriera”, ha aggiunto.

