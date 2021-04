Gravina: "Chi aderisce ad altri tornei di natura privatistica sarà escluso dal campionato"

Il calcio italiano prende una posizione dura e ufficiale contro la Superlega andando a riempire un vuoto normativo che avrebbe consentito la partecipazione di squadre italiane al mai nato super campionato. Il Consiglio federale della Federcalcio ha infatti votato l’inserimento di una norma anti Superlega con cui le società si impegnano a non prendere parte a competizioni non organizzate e non riconosciute da Fifa, Uefa e Figc. “Chi aderisce ad altri tornei di natura privatistica sarà escluso dal campionato”, ha dichiarato il presidente Gabriele Gravina.

