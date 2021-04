Oltre 38.500 i 'cinguettii' solo nella nostra lingua e più di mezzo milione, con un conteggio che si aggiorna rapidamente, i tweet dal resto del mond

Ci sono commenti più ironici e altri un po’ più duri, ma spopolano sui social le reazioni dei tifosi all’annuncio della nascita della Superlega, un nuovo torneo infrasettimanale dedicato al ‘gotha del calcio’. Pochi eletti, 12 squadre in tutta Europa, tra cui Inter, Milan e Juventus, che hanno scatenato l’ira dell’Uefa e della Fifa e non solo.

Su Twitter le parole SuperLega, in italiano, e SuperLeague, in inglese, sono ‘trending topic’, argomenti di tendenza, già da stamattina. Oltre 38.500 i ‘cinguettii’ solo nella nostra lingua e più di mezzo milione, con un conteggio che si aggiorna rapidamente, i tweet dal resto del mondo. Ma anche sugli altri social, da Facebook a Instagram, non mancano gli sfoghi dei tifosi che, quasi all’unanimità, condannano la scelta di formare una sorta di Eurolega in versione pallonara.

Miky su Twitter è caustico: “SuperLega? Potevano chiamarla recupero crediti”. Serena dice semplicemente: “Il calcio è del popolo”. Mentre Cortez Official veste i panni della voce fuori dal coro: “Draghi è contrario? La Figc è contraria? La Serie A è contraria? Macron, la Merkel e Boris Johnson sono contrari? Sono tutti d’accordo? Allora vuol dire che io sono favorevole alla SuperLega”. Luigiballix è dubbioso: “Non so se mi fa più ridere il calciatore che fa la morale o la Uefa che bacchetta”. Caustico, invece, il tweet di Antonio: “Quando si indebiteranno anche nella SuperLega, torneranno in Italia”.

A Liverpool, ancora, gli ultras dei Reds, fra i più agguerriti su questa svolta calcistica, hanno appeso davanti ad Anfield uno striscione nero con la scritta bianca a caratteri cubitali: “Shame on you (vergogna, ndr) R.I.P LFC 1892-2021”. Come se si decretasse la morte del club. Mentre dalle nostre parti, fra gli altri, è arrivato un appello firmato da un gruppo di tifosi ‘vip’ dell’Inter rivolto allo storico capitano Javier Zanetti, oggi vicepresidente del club: “Aiuta l’Inter, caro Capitano, a rimanere nel calcio di tutti”. “È un’iniziativa che sovverte in modo brutale i criteri di ammissione ai tornei continentali fino a qui conosciuti, e seguiti con passione da un pubblico tanto vasto quanto vasta è la base sportiva interessata”, scrivono i tifosi vip nerazzurri tra cui Michele Serra, Gad Lerner, Enrico Mentana, Paolo Rossi,Roberto Zaccaria e Gabriele Salvatores.

