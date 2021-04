Lettera inviata dal gruppo di club inglesi, spagnoli e italiani a Gianni Infantino e ad Aleksander Ceferin

“La vostra dichiarazione formale ci obbliga ad adottare misure protettive per proteggerci da una tale reazione avversa, che non solo metterebbe a repentaglio l’impegno finanziario ma, in modo significativo, sarebbe illegale”. E’ quanto si legge in una lettera inviata alla FIFA e alla UEFA dai 12 club aderenti al progetto SuperLega, visionata dall’agenzia AP, in risposta al duro comunicato delle due massime autorità calcistiche mondiale ed europea. La lettera è stata inviata dal gruppo di club inglesi, spagnoli e italiani al presidente della FIFA Gianni Infantino e alla controparte UEFA Aleksander Ceferin dicendo che la SuperLega è già stata sottoscritta con un finanziamento di 4 miliardi di euro da un istituto finanziario.

Domenica, la UEFA ha avvertito i club della Superlega, tra cui Barcellona, Real Madrid, Juventus e Manchester United, dopo che i loro piani erano trapelati che sarebbero state intraprese azioni legali contro i club ribelli e dicendo che sarebbero stati esclusi dalle competizioni nazionali esistenti come La Liga in Spagna e il Premier League in Inghilterra e dalle competizioni internazionali. “Siamo preoccupati che la FIFA e la UEFA possano rispondere a questa lettera di invito cercando di prendere misure punitive per escludere qualsiasi club o giocatore partecipante dalle rispettive competizioni”, hanno scritto i club a Infantino e Ceferin. “Per questo motivo, Super League Company ha presentato una mozione davanti ai tribunali competenti al fine di garantire l’istituzione e il funzionamento senza soluzione di continuità della Competizione in conformità con le leggi applicabili”, hanno aggiunto. Quali siano i tribunali non è però specificato. “È nostro dovere, in qualità di membri del consiglio di SLCo, garantire che tutte le azioni ragionevoli disponibili per proteggere gli interessi della Competizione e dei nostri stakeholder siano debitamente intraprese, dato il danno irreparabile che subirebbe se, per qualsiasi motivo, fossimo privati della possibilità di costituire tempestivamente la competizione e di distribuire i proventi garantiti”, hanno scritto i club.

