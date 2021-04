Il presidente della Juventus si è espresso così sulla nascita del nuovo progetto calcistico

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è stato tra i primi a parlare della nascita della Superlega. “I 12 Club Fondatori hanno una fanbase che supera il miliardo di persone in tutto il mondo e un palmares di 99 trofei a livello continentale. In questo momento critico ci siamo riuniti per consentire la trasformazione della competizione europea, mettendo il gioco che amiamo su un percorso di sviluppo sostenibile a lungo termine, con un meccanismo di solidarietà fortemente aumentato, garantendo a tifosi e appassionati un programma di partite che sappia alimentare il loro desiderio di calcio e, al contempo, fornisca un esempio positivo e coinvolgente”. Così in una nota il numero 1 bianconero e vicepresidente della nascente Super League.

La Juventus inoltre ha fatto che Agnelli si è dimesso da presidente dell’Eca e dall’esecutivo Uefa. E’ quanto conferma il club, dopo l’annuncio della Super League. Anche la Juventus è appena uscita dall’Eca.

