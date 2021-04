Pesante assenza per bianconeri che domenica a Bergamo si giocano una match importante per la corsa Champions

Tegola sulla Juventus alla vigilia di un altro snodo fondamentale della stagione: Cristiano Ronaldo dovrà saltare la sfida di Bergamo contro l’Atalanta, match importante per la corsa alla Champions League. “Abbiamo una defezione importante: Cristiano Ronaldo non sarà della partita per un problema al flessore. Cerchiamo di recuperarlo per mercoledì”, ha detto il tecnico dei bianconeri in conferenza stampa. “Il problema di Cristiano è nato dopo la scorsa partita, non è riuscito in settimana a ‘spingere’ come riteneva opportuno. Preferiamo non correre rischi. Sarà titolare Paulo Dybala”, ha aggiunto Pirlo. “Bonucci dopo il Covid sta facendo un lavoro specifico per tornare al top. Ronaldo ha giocato più di quel che era previsto in Nazionale, altrimenti sarebbe tornato prima. L’accumulo di stanchezza è un problema per tutti”, ha spiegato ancora l’ex campione del mondo. “Anche Arthur e McKennie stanno bene, sono pienamente a disposizione”, ha continuato. “Cuadrado può essere una soluzione, sia alto che basso. Abbiamo pensato a varie situazioni”.

