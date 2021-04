Il difensore è in isolamento domiciliare

Ancora brutte notizie per l’allenatore della Juventus Andrea Pirlo: il difensore Leonardo Bonucci è risultato positivo al covid-19. Salterà quindi il derby della Mole con il Torino, previsto per sabato a cui non parteciperà neppur Gigi Buffon dopo l asqualifica di un giorno per l’imprecazione pronunciata a dicembre contro il Parma. A dare l’annuncio su Bonucci è stato il club bianconero: “Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per il coronavirus che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata