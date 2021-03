Suning ottiene lo sblocco dei bonifici, scongiurati i problemi con la Uefa

Scongiurato per l’Inter qualsiasi tipo di attrito con la Uefa. Il Gruppo Suning ha infatti risolto il problema di liquidità ed è pronto a saldare gli stipendi di gennaio dei giocatori e la cospicua rata di 13 milioni di euro al Real Madrid per l’acquisto di Achraf Hakimi.

La società nerazzurra avrebbe dovuto versare l’importo al club spagnolo lo scorso dicembre, salvo poi concordare il differimento della somma di tre mesi, anche per la complicata situazione legata alla pandemia. Tra domani e martedì, inoltre, i giocatori dovrebbero ricevere la mensilità di gennaio.

Lo sblocco dei bonifici conferma l’impegno e la volontà del Gruppo Suning di mantenere salda la proprietà, almeno fino alla fine della stagione, da concludere magari con lo scudetto cucito sulle maglie nerazzurre. Un obiettivo che, se raggiunto, aumenterebbe ulteriormente l’appeal del club, sempre in cerca di partner economici o di nuovi acquirenti. In estate, tra l’altro, dovrà essere versata al Manchester United una tranche del cartellino di Romelu Lukaku: una pratica che non dovrebbe presentare alcun intoppo. Nei prossimi giorni, inoltre, dovrebbe rientrare a Milano il presidente nerazzurro Steven Zhang.

