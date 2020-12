L'urna di Nyon decreterà le avversarie delle tre italiane. Primo round il 15-16 febbraio, il secondo 16-17 marzo. E alle 13 si conosceranno anche gli accoppiamenti dell'Europa League

Mezzogiorno di fuoco per le italiane approdate agli ottavi di Champions League. Oggi a Nyon, quartier generale della Uefa, Juventus, Lazio e Atalanta conosceranno le avversarie negli ottavi di finale. Tra le tre rappresentanti di Serie A, chi può dormire sonni tranquilli è certamente la formazione bianconera, che ha staccato il pass come prima del girone dopo l’impresa di Barcellona. Ronaldo e soci saranno teste di serie, c’è fiducia che l’urna possa sorridere. Il pericolo maggiore arriva da un avversario che conoscono bene, l’Atletico Madrid, ma che resta sempre ostacolo ostico. Più abbordabili le altre potenziali avversarie: Borussia Moenchengladbach, l’abbinamento più quotato dai bookie, Siviglia, Porto e Lipsia. Rischiano invece la ‘mission impossibile’ Inzaghi e Gasperini, giunti agli ottavi da secondi del girone. Comunque vada, sarà una big d’Europa. Da evitare il Real Madrid di Zinedine Zidane, che ha sì faticato nel girone, ma resta sempre un’avversaria che trova nella Champions la sua comfort zone, dal’alto delle sue 13 Coppe in bacheca.

Ma per Lazio e Atalanta c’è anche il rischio di pescare il Psg, che peraltro la Dea ben conosce avendolo affrontato e quasi eliminato nella scorsa edizione. Per gli orobici sarebbe l’occasione per una gustosa rivincita. Possibilmente da evitare anche il Manchester City di Guardiola e il Bayern Monaco campione in carica. La Lazio potrebbe anche trovarsi di fronte il Liverpool, rischio che eviterà invece l’Atalanta perché lo ha già affrontato nel girone. Mentre i capitolini eviteranno di sicuro il Borussia Dortmund già inserito nel loro stesso girone di qualificazione. La certezza è che non potrà esserci il derby italiano, visto che non si possono incrociare squadre della stessa federazione.

Prima fascia: Bayern Monaco, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, Psg, Real Madrid. Seconda fascia: Atalanta, Atlético Madrid, Barcellona, Lazio, Lipsia, Borussia Mönchengladbach, Porto, Siviglia. Le teste di serie giocheranno il match di ritorno in casa. Primo round il 15-16 febbraio, il secondo 16-17 marzo.

Sempre oggi, alle 13, andrà in scena anche il sorteggio dei sedicesimi di Europa League, che interessa a Milan, Napoli e Roma. Tutte saranno teste di serie, avendo completato i gironi al comando. Nell’urna, anche le otto squadre provenienti dalla Champions. Le italiane eviteranno le inglesi Arsenal, Manchester United, Tottenham e le tedesche Bayer Leverkusen e Hoffenheim. I nomi più insidiosi sono Salisburgo e Dinamo Kiev, Benfica, Real Sociedad (che non potrà pescare il Napoli) e Lille (che eviterà il Milan).

