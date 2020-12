I biancocelesti in gol con Immobile e Milinkovic-Savic, i liguri accorciano le distanze con Nzola

La Lazio a Cesena si impone per 2-1 sullo Spezia nella gara valida per la decima giornata di Serie A. Rete nel primo tempo di Immobile al 15′ e Milinkovic-Savic su punizione al 33′. Nella ripresa lo Spezia accorcia le distanze al 64′ con Nzola. I biancocelesti tornano a conquistare tre punti sofferti ma preziosi, dopo la sconfitta in casa contro l’Udinese di domenica scorsa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata