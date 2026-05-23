Cina, un rarissimo panda gigante bianco in un parco nella provincia del Sichuan

Nuove riprese provenienti dall’area di Wolong del Parco Nazionale del Panda Gigante, nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina, hanno immortalato l’unico panda bianco selvatico conosciuto al mondo mentre si aggira tra foreste innevate e boschetti di bambù. Il raro panda gigante albino, scoperto per la prima volta nel 2019, appare ora in buona salute, forte e pienamente adattato alla vita in natura. I ricercatori affermano che le immagini, registrate tra il 2024 e il 2026, forniscono preziose informazioni sulla crescita e la sopravvivenza di questo animale straordinariamente raro.