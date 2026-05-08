Cina, cuccioli di panda acrobati: arrampicate e acrobazie sui rami

Due cuccioli di panda hanno conquistato l’attenzione dei visitatori mostrando le loro abilità tra i rami degli alberi durante un momento di gioco alla base di ricerca e allevamento dei panda giganti di Chengdu, nella provincia cinese del Sichuan. Le immagini, riprese il mese scorso all’interno della “Star Giant Panda Nursery House”, mostrano i due piccoli impegnati in arrampicate e acrobazie mentre si sfidano tra i rami del loro recinto. Nel video i cuccioli dimostrano grande agilità e flessibilità: uno dei panda si lascia penzolare a testa in giù in una posa spettacolare, mentre l’altro riesce a mantenere l’equilibrio appoggiandosi su una sola zampa, trasformando l’albero in un vero e proprio parco giochi naturale. I custodi della struttura incoraggiano queste attività come forma di arricchimento sociale, una pratica fondamentale per il benessere animale che favorisce l’interazione tra gli esemplari e lo sviluppo di comportamenti naturali. Secondo gli esperti, questo tipo di stimolazione aiuta i panda a soddisfare esigenze fisiche e psicologiche, incentivando atteggiamenti più vicini a quelli che adotterebbero in natura. La base di Chengdu è considerata uno dei principali centri mondiali per la conservazione, la ricerca scientifica e la riproduzione dei panda giganti e di altre specie protette cinesi, come il panda rosso.