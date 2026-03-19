Australia, un opossum spunta tra i peluche di in un negozio di souvenir dell'aeroporto

In Australia, mentre un passeggero curiosava tra gli scaffali pieni zeppi di peluche di animali in un negozio di souvenir dell’aeroporto di Hobart, nello stato della Tasmania, all’improvviso ha notato che uno dei giocattoli si muoveva. In mezzo ai canguri di pezza, un vero opossum australiano faceva capolino con la sua tipica coda a pennello, caratteristica da cui prende il suo nome. Una presenza che, ovviamente, ha scatenato la curiosità dei presenti, con una dipendente del negozio che ha filmato l’animale mentre si aggirava per gli scaffali, prima che l’opossum, infastidito dalla crescente attenzione, lasciasse il negozio. Successivamente, il personale dell’aeroporto è riuscito a portarlo via senza che si facesse male.