Il Girona ha un labrador come mascotte: ecco Canya, la cagnolina più virale del web

Nelle ultime settimane sono diventati virali video e foto di Canya, la mascotte del FC Girona, club di calcio spagnolo che milita nella Liga. Canya è una labrador retriever di quattro anni, addestrata per stare con bambini, anziani e abituata alle grandi folle. È molto tranquilla e socievole, soprattutto con i più piccoli, si legge nel sito ufficiale del Girona, prima squadra al mondo ad aver adottato un’iniziativa pet-friendly. La cagnolina è diventata famosa sul web per accompagnare e dare sostegno emotivo ai calciatori durante i match. Tutti la adorano e appena possono corrono a coccolarla, anche i giocatori delle squadre avversarie.