Finlandia, la spettacolare corsa delle renne nella gelida Lapponia

Centinaia di spettatori provenienti da svariati Paesi – tra i quali Italia, Norvegia, Germania e Francia – hanno assistito alla gara delle renne di Salla, in Lapponia, la regione più a nord della Finlandia, vicino al confine con la Russia. I locali fanno il tifo per il “team” preferito mentre le renne e i loro fantini si dirigono verso i cancelli per l’ordine di partenza. Le renne galoppano a tutta velocità sul percorso innevato, tirando le redini dei loro fantini sugli sci. Come sempre, il più veloce vince la gara.

L’evento principale è la cosiddetta “hot series”, in cui le renne si qualificano se percorrono il percorso di un chilometro in un minuto e 19 secondi o meno. Solo le renne più veloci possono partecipare a questa gara. A Salla, l’evento di tre giorni si è concluso domenica con le gare finali ed è stata la renna Pompom a vincere l’ultima e decisiva gara. L’allevamento delle renne è una parte importante della cultura scandinava da molti decenni, soprattutto per la popolazione indigena Sami dell’estremo nord. Oggi, le corse delle renne sono una competizione organizzata e regolamentata con renne maschi addestrate.