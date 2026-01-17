Usa, branco di orche dà spettacolo al largo di Seattle

Con salti e colpi di coda, venerdì un branco di orche ha dato spettacolo al largo di Seattle, negli Usa. L’incontro ravvicinato ha attirato decine di persone sulla costa del quartiere di West Seattle. Gli osservatori di balene hanno identificato il branco come orche di Bigg, un gruppo che caccia mammiferi marini e vive nel Salish Sea. Il branco sembrava essere a caccia.

I cetacei hanno saltato fuori dall’acqua e sbattuto la coda per circa un’ora. Uccelli marini e un’aquila calva hanno seguito il branco, alla ricerca di avanzi.