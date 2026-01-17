Madrid, decine di animali domestici ricevono benedizioni in occasione della Festa di Sant'Antonio

A Madrid decine di proprietari di animali domestici hanno portato i loro animali in chiesa in un sabato mattina umido, dove i preti cattolici li hanno benedetti nel giorno di Sant’Antonio, il santo patrono degli animali. La cerimonia si è svolta sulla scalinata della chiesa di Sant’Antonio, nel centro di Madrid, dove cani e gatti hanno aspettato pazientemente di essere aspersi con l’acqua santa. I capi della vivace chiesa centrale credono che fosse normale che gli animali venissero benedetti, oggigiorno si chiede di benedire le case, i giardini e persino le strade. La tradizione cattolica vuole portare salute e protezione agli animali per il prossimo anno. Nello stesso giorno si svolge anche un’affollata messa annuale, nella quale gli animali domestici sono i benvenuti all’interno della chiesa. La banda della Polizia Municipale ha suonato la tradizionale musica festosa mentre molti cani stavano a guardare. I credenti dovrebbero anche comprare dei panini per Sant’Antonio, in una festa che fa parte del calendario madrileno dagli anni ’80.