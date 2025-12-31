Farfalle, pinguini e rinoceronti: nel 2025 crescono le specie animali a rischio

Nel 2025 diversi studi scientifici hanno lanciato nuovi avvertimenti sulla crisi della biodiversità: numerose specie animali sono in declino in diverse parti del mondo. Tra queste le farfalle, la cui popolazione secondo Science è diminuita negli Stati Uniti del 22% dal 2000: 114 specie sono in calo a causa di pesticidi o cambiamenti climatici. Crollano anche i pinguini imperatori dell’Antartide (-22% di popolazione) a causa della diminuzione drammatica del ghiaccio marino, passato nel 2025 a solo 1.030 km³: i ricercatori avvertono che se il riscaldamento globale procede a questo ritmo, la specie rischia l’estinzione entro il 2100, e l’aumento di piogge e predatori aggrava la situazione. A forte rischio anche i rinoceronti.