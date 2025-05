Reginald e Pearl hanno familiarizzato e giocato

Un ‘appuntamento’ tra il cane più alto e quello più basso del mondo è andato come la maggior parte degli incontri nei parchi per cani, nonostante la differenza di altezza di quasi un metro. Reginald, un alano di 7 anni dell’Idaho, e Pearl, un chihuahua della Florida, sono entrambi detentori di record certificati dal Guinness World Records. Il fatto che Reginald abbia le dimensioni di un piccolo cavallo e Pearl sia piccola come una mela non ha impedito loro di andare molto d’accordo. Pearl, 4 anni, alta 9,12 centimetri, proviene da una lunga stirpe di chihuahua. Il Guinness World Records ha organizzato l’incontro tra Pearl e Reginald a Idaho Falls.

