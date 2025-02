Alcuni volontari russi hanno salvato un gatto rossiccio del Daghestan, di nome Hachiko, che ha trascorso quasi sette anni sulla tomba del suo padrone, un uomo anziano morto nel 2018. Da quando è deceduto, il felino si è stabilito sulla sua sepoltura e non se n’è più andato. In passato i tentativi di dargli una nuova casa sono falliti perché il gatto continuava a tornare al cimitero. I volontari locali, che sono riusciti a portarlo in una clinica di Makhachkala, hanno detto che la salute del micio è peggiorata e ora soffre di diverse malattie. Sono stati proprio i veterinari che lo hanno preso in cura a soprannominarlo Hachiko, come il famoso cane giapponese vissuto tra il 1923 e il 1935. Dopo la guarigione, il gatto verrà portato a San Pietroburgo, dove gli animalisti stanno cercando una nuova famiglia che lo accolga.

