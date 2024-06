L'esperta cinofila: "Le cessioni un trend che è aumentato del 15%"

Sono circa 50 mila i cani abbandonati in Italia ogni anno. Continuano ad essere impressionanti i dati sull’abbandono di questi animali nel nostro Paese, nonostante leggi che puniscono più duramente questo reato e le costanti campagne di sensibilizzazione delle associazioni animaliste. Il fenomeno cresce soprattutto d’estate, in corrispondenza della vacanze. Giusy D’Angelo, esperta cinofila e membro dell’ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, lancia l’allarme. “Al di là delle statistiche e dei dati dell’anno scorso stiamo cominciando a vivere una fase di abbandono importante. Già in questo momento, a giugno, indicativamente entrano nei rifugi 93 cani al giorno”. “Molti – spiega – attraverso quelli che noi chiamiamo abbandoni legalizzati, cioè persone che cedono l’animale per svariate scuse. Stiamo ricevendo veramente tante telefonate per la cessione: rispetto all’anno scorso il trend è aumentato del 15% e le adozioni sono bloccate”. “Tra le motivazioni che spingono ad abbandonare un cane ci sono sicuramente la crisi economica, l’impegno che implica possederne uno, la nascita di bambini. In alcuni casi si tratta di cani di persone anziane sole che non hanno la possibilità di prendersene cura”, prosegue Giusy D’Angelo.

Chi trova un cane abbandonato come ricorda Giusy D’Angelo, esperta cinofila e membro dell’ENPA deve chiamare il 112 che provvederà subito ad avvertire il servizio di cattura. Durante il giorno si può chiamare anche la polizia municipale.

“Come Enpa – aggiunge – stiamo lavorando a una serie di agevolazioni per aiutare le famiglie a tenere i propri animali fornendo un educatore, trovando veterinari che garantiscano tariffe agevolate e provando a ridurre i costi dell’Iva a livello alimentare”. Insomma chiarisce Giusy “Stiamo cercando di fare in modo che avere un animale non sia più un lusso “.

