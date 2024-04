Gli studi in diversi Zoo americani

Cosa accade agli animali durante un’eclissi solare totale? I ricercatori sono pronti a osservare come le routine degli animali dello zoo di Fort Worth, in Texas, verranno sconvolte quando il cielo si oscurerà l’8 aprile. In precedenza, nel 2017, avevano rilevato altri strani comportamenti degli animali in uno zoo della Carolina del Sud che si trovava sulla strada ‘dell’oscurità totale’, lungo il percorso dell’eclissi. Sebbene esistano molti avvistamenti individuali di animali che si comportano in modo bizzarro durante le eclissi nel corso della storia, solo negli ultimi anni gli scienziati hanno iniziato a studiare rigorosamente i comportamenti alterati degli animali selvatici, domestici e degli zoo durante questo fenomeno. Secondo un ricercatore, sette anni fa le tartarughe Galapagos dello zoo Riverbanks di Columbia, nella Carolina del Sud, hanno iniziato a riprodursi durante il picco dell’eclissi. La causa di questo comportamento non è ancora chiara. Anche molti altri zoo che si trovano lungo il percorso dell’eclissi dell’8 aprile 2024 stanno invitando i visitatori ad aiutare a rintracciare gli animali, tra cui gli zoo di Little Rock, Arkansas, Toledo, Ohio e Indianapolis.

