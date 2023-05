Il Petit basset griffon Vendéen vince il premio Best in Show a New York, al più prestigioso premio cinofilo degli Usa

E’ Buddy Holly, un petit basset griffon Vendéen, a vincere il premio Best in Show alla mostra canina del Westminster Kennel Club, il più prestigioso premio cinofilo degli Stati Uniti. Il trionfatore ha battuto altri sei finalisti. Tra i suoi rivali c’era anche Rummie, un pechinese che si è classificato secondo dopo aver puntato a portare a casa il terzo trofeo in 11 anni per la sua piccola ma regale razza, e Winston, bulldog francese, che puntava al titolo dopo esserci andato vicino l’anno scorso. Nel gruppo di cani concorrenti c’erano anche un pastore australiano di nome Ribbon, un setter inglese di nome Cider, uno schnauzer gigante di nome Monty e un American Staffordshire terrier di nome Trouble.

“Non avrei mai pensato che un PBGV ci sarebbe riuscito”, ha commentato la comproprietaria del vincitore, Janice Hayes. “Buddy Holly è l’incarnazione di un cane da esposizione. Niente lo disturba”, ha aggiunto.

